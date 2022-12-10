آل معمر يكشف خطة النصر في سوق الانتقالات الشتوي

النصر مرتبط بأهم لاعب حر حاليًا في عالم كرة القدم

أكد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر أن صفوف الفريق مكتملة تمامًا، مشيرًا إلى أن تغيير خلال سوق الانتقالات الشتوي لن يكون إلا بطلب من المدرب رودي جارسيا.

الفريق السعودي مرتبط باللاعب الحر الأهم في العالم حاليًا، كريستيانو رونالدو، لكن آل معمر بدا هادئًا وهو يتحدث لبرنامج "كورة" عن انتقالات يناير.

إذ قال "لم نقرر أي شيء حتى الآن. صفوفنا مكتملة ولن يحدث أي تغيير إلا برأي المدرب، وحتى الآن لم يصلنا أي شيء من جانبه".

ولم يُبد رئيس النصر دهشته من تألق مهاجم الفريق فينسنت أبو بكر خلال كأس العالم قطر 2022، وأضاف "أبو بكر متألق دومًا وما قدمه في المونديال أمر لا يُستغرب منه بل يليق به وباسمه وتاريخه".

يُشار إلى أن صحيفة ماركا كانت قد أكدت مؤخرًا أن رونالدو المتواجد في قطر حاليًا وافق على الانضمام للنصر والتوقيع على عقد يمتد لموسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو سنويًا، وقد نفى الصحفي الإنجليزي الشهير بيرس مورجان ذلك الأمر وأكد أنه لم يحدث.