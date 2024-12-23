"الحياة جميلة" .. أول تعليق من آلان سانت ماكسيمين بعد الهجوم التركي عليه ومطالب إعادته إلى الأهلي

ستة أشهر لم ينجح خلالها الفرنسي في إقناع الجمهور التركي به..

هجوم كبير يتعرض له الجناح الفرنسي آلان سانت ماكسيمين مع فنربخشه حاليًا، وسط مطالب بضرورة الاستغناء عنه في الميركاتو الشتوي المقبل.

صاحب الـ27 عامًا يقضي الموسم الحالي في صفوف النادي التركي معارًا من الأهلي السعودي، في خطوة أكد أنها تمت "رغمًا عنه" من قبل مسؤولي قلعة الكؤوس.

ورغم تألقه الكبير الموسم الماضي مع الراقي إلا أنه يتعرض حاليًا لانتقادات كثيرة في تركيا، متهمين إياه بالأنانية وعدم اللعب بجماعية مع زملائه، ما يبطل الكثير من الهجمات الواعدة للفريق، ومطالبين بضرورة قطع استعارته والاكتفاء بالستة أشهر التي قضاها مع كتيبة المدرب جوزيه مورينيو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووسط كل هذا الجدل، كتب ماكسيمين تعليقًا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يلمح خلاله ربما لعدم ندمه على التجربة التركية.

الفرنسي كتب: "القرارات الصحيحة نابعة من الخبرة، والخبرة نكتسبها من القرارات السيئة، الحياة جميلة".

يذكر أن ماكسيمين خاض 22 مباراة مع فنربخشه، سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين.

ويعاني الأهلي منذ رحيله في الصيف الماضي، إذ فشل في تعويضه بلاعب جديد، ما دفع مدربه ماتياس يايسله للاعتماد على المهاجم فراس البريكان في مركز الجناح الأيسر، ما جعل تلك الجبهة بمثابة نقطة الضعف في تشكيل الراقي.