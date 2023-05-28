"آسف لتذكيركم بأوراوا" .. تهنئة يابانية إلى الاتحاد بتوصية هلالية!

تهنئة باليابانية إلى الاتحاد بعد التتويج بدوري روشن السعودي

مازالت الاحتفالات مستمرة بتتويج نادي الاتحاد ببطولة دوري روشن السعودي 2022-23، وآخرها تلقي مشجعي العميد تهنئة يابانية بتوصية هلالية.

وحسم نادي الاتحاد لقب دوري روشن السعودي مساء السبت، بعد الفوز على الفيحاء بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 29 "قبل الأخيرة".

وقال الإعلامي محمد العنزي خلال تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "بناءً على طلب من مشاهد هلالي، بتوجيهي التهنئة إلى جمهور الاتحاد باليابانية على التتويج بدوري روشن، سأقوم بذلك".

وتابع: "رغم أنها تذكرنا بأوراوا ريد واليوم النحس، ولكن أبشر وسأبارك لهم وأقول (اتحادو رييقو أوتوميتو)، وآسف على تذكيركم بأوراوا".

وخسر الهلال أمام أوراوا ريد بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، بنهائي دوري أبطال آسيا 2022.