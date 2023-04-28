آرون بوبندزا يرد على هجوم "القرود " العنصري ضده من جماهير الشباب

أحمد رفعت
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aaron salem boupendza - marcelo groheGoal AR
دوري روشن السعوديالإتحاد vs الشبابالإتحادالشبابA. Boupendza

اللاعب الجابوني يتعرض لحملة عنصرية من جمهور الشباب

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عبرت جماهير الشباب عن غضبها من الجابوني آرون سالم بوبندزا مهاجم الفريق، بعدما أهدر ركلة جزاء حاسمة في مباراة الليوث أمام الاتحاد في الكلاسيكو الذي أقيم مساء الخميس.

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بوبندزا أهدر ركلة جزاء حاسمة لصالح الشباب بالدقيقة 89 من زمن المباراة، حيث كانت تشير النتيجة إلى التعادل بهدف لمثله، ليقلب الاتحاد النتيجة في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع ويفوز بالمباراة.

ونشر بوبندزا عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تغريدة بها صورًا من الرسائل التي وصلت له عقب المباراة، حيث قامت مجموعة من الجماهير بإرسال له قرود كنوع من العنصرية.

وعلق بوبندزا على تلك الرسائل قائلًا: "لقد ارتكبت خطأ، أعلم ذلك وأتحمل كامل المسؤولية، ولا أبحث عن أي أعذار، ولكن هل من الطبيعي أن أتلقى مثل هذه الرسائل؟".

وأضاف: "أحب هذا النادي، وأعطي كل ما لدي، أحيانًا تتألق وأحيانًا تسقط هذه هي الحياة، هذه هي الرياضة، ولكن لا شيء يبرر العنصرية أبدًا".

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