بطلب من آرني سلوت .. ليفربول يقتحم السباق بشكل مفاجئ لخطف هدف برشلونة!

هل يفوز الريدز بالصفقة في الأمتار الأخيرة؟

اقتحم ليفربول بشكل مفاجئ خط السباق على برشلونة، ودخل في مفاوضات جادة مع الإيطالي فيديريكو كييزا، لاعب يوفنتوس.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، نمت رغبة لدى إدارة الريدز بتدعيم مركز الجناح، ووجدوا أن هناك فرصة قوية في التعاقد مع اللاعب الإيطالي صاحب الـ26 عامًا، قبل 4 أيام فقط من نهاية الميركاتو الصيفي.

وأشارت إلى أن كييزا الذي لا يجد ترحيبًا من تياجو موتا، مدرب يوفنتوس، الذي أبلغه بأنه خارج خططه، لذلك قرر الرحيل عن نادي السيدة العجوز، وبالفعل دخل برشلونة في مفاوضات جادة للفوز بخدماته.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في المقابل، أوضحت الصحيفة البريطانية، أن ليفربول يفكر في ضم كييزا هذا الصيف، بسبب توفره مقابل رسوم منخفضة إلى حد ما، خصوصًا أن المدرب الجديد آرني سلوت منفتح على فكرة التعاقد مع جناح آخر للفريق.

وتزعم "ديلي ميل"، أن برشلونة يجري محادثات مع يوفنتوس بشأن انتقال كييزا قبل نهاية فترة الانتقالات، وهو ما يلتقي مع رغبة الإيطالي الذي يحرص على الانتقال إلى جوار الألماني هانز فليك، مدرب البارسا.

ونوهت إلى أن رغم التقاء رغبة الطرفين، إلا أن الأزمة المادية التي تحاصر برشلونة ومشكلة تسجيل اللاعبين، قد تمنعهم من إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة.