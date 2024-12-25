لا ينظر إلى "دقيقة النحس" .. آرني سلوت يتمسك بخرافة غريبة مع ليفربول!

المدرب الهولندي يرفض كلمة "أنا"

فرض الهولندي آرني سلوت، مدرب ليفربول، نفسه سريعًا على الدوري الإنجليزي الممتاز، محطمًا كل الآراء التي توقعت فشله في موسمه الأول مع الريدز بعد رحيل الألماني يورجن كلوب.

وتولى سلوت قيادة ليفربول مطلع الموسم الجاري، لكنه فاجأ الجميع بقيادة الفريق إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، مع الاقتراب من نصف الموسم تقريبًا، بينما يتصدر الفريق مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا وضمن وجوده في ثمن النهائي.

وذكر لويس سوتيل، الصحفي بجريدة "ديلي ميل" أسرارًا من حياة آرني سلوت منذ وصوله إلى إنجلترا، حيث أكد أن لديه خرافة غريبة في المباريات، حيث يتجنب النظر إلى الساعة عندما تشير إلى (13:13)، أي في الواحدة و13 دقيقة مساءً أو صباحًا، لأنه مثل كثيرين، يعتقد أن هذا الرقم ينبئ بسوء الحظ.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار إلى أن ليفربول تحت قيادة سلوت، وبعمله الجاد استطاع أن يقهر خرافات الحظ السيئ، حتى عندما استقبل فريقه هدفًا في الدقيقة 13 أمام برايتون بأقدام فردي كاديوجلو، في نوفمبر الماضي عاد الريدز للقاء وفاز بنتيجة (2-1) ضمن الجولة العاشرة من البريميرليج.

وواصل: "تقول مصادر في روتردام أيضًا، إن سلوت ليس من محبي كلمة (أنا) ويفضل (نحن)، حيث سبق ورد على سؤالي، قائلًا (كرة القدم... أنت تتحدث فقط عن المدرب الرئيسي ولكن ليس من العدل للآخرين (الموظفين في الغرف الخلفية) أن أحصل على الفضل)".

وختم: "في المؤتمرات الصحفية، يتسم سلوت بالخجل ولا يكشف الكثير. فهو يرفض مناقشة قضايا العقود ولا يكشف عن تفاصيل الإصابات، حيث يزعج وسائل الإعلام بعدم تقديم الكثير من المعلومات".