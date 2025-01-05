سلوت محذرًا ريال مدريد: تذكرون جيرارد؟ آرنولد قد يُكرر الصدمة!

ماذا قال المدرب الهولندي؟

حذر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، ريال مدريد من تكرار صدمتهم في 2010 مجددًا في 2025، وذلك عند حديثه عن مدافع فريقه ترينت ألكسندر آرنولد.

اللاعب الإنجليزي مرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد عقب نهاية عقده مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، وقد كشف الإعلام عن تقديم النادي الإسباني لعرضه الأول لضم آرنولد في يناير الجاري، قبل 6 أشهر من نهاية عقده، لكنه رُفض على الفور من إدارة الريدز.

سلوت سُئل عن صاحب الـ26 عامًا وانتقاله المرجح إعلاميًا إلى الملكي، فأجاب "هناك لاعبًا كان مطلوبًا من ريال مدريد لكنه لم يذهب. أنتم تعرفونه أفضل مني، بالتالي حدث فعلًا أن يرفض لاعب الانتقال إلى ريال مدريد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سلوت لم يذكر هوية اللاعب المقصود لكن معروف تمامًا أن ريال مدريد، وبإصرار من مدربه آنذاك جوزيه مورينيو، حاول جاهدًا عام 2010 التعاقد مع ستيفن جيرارد نجم وسط ليفربول، لكن اللاعب رفض وفضل الاستمرار مع ناديه.

ليفربول يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد في قمة الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الأحد.