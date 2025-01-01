فيديو | بعد وصول عرض ريال مدريد الرسمي .. آرنولد يصدم العالم برده الناري

تطورات جديدة

لساعات قليلة أصبح مستقبل ترنت آرنولد، يتصدر المشهد في ليفربول بدلاً من النجم محمد صلاح، لأن هناك تطورات صادمة حدثت في قصة انتقاله إلى صفوف ريال مدريد لم تكن متوقعة على الإطلاق.

تصرف غريب جدًا صدر من اللاعب الإنجليزي يوم أمس، قلب الموازيين وجعل الجميع في حالة صدمة وذهول، لأن كل المؤشرات كانت تشير إلى أن الريال سيتحرك في الصيف، ولكن ما حدث مخالف لكل التوقعات لأن أول العروض وصلت بالفعل.

أغلب المصادر أكدت قيام النادي الملكي بمخاطبة ليفربول بشكل رسمي، والاستفسار عن اللاعب هذا الشتاء، وهو أمر أربك حسابات الجميع خاصة المدرب آرني سلوت، وفي هذا الفيديو نستعرض أهم ملابسات هذه القضية الشائكة وآخر تطوراتها.