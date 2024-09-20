للسير على خطى نجم هوليوود.. آرنولد يتقدم بعرض ضخم للاستحواذ على ناد فرنسي

مبابي فعلها قبله

قد يستلهم نجم ليفربول ترنت ألكساندر آرنولد نجم ليفربول، تجربة نجم هوليوود ريان رينولدز والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، من أجل الدخول في عالم الاستثمار بالأندية.

صاحب الـ25 سنة مساهم بالفعل في فريق الفورمولا 1 الفرنسي ألباين، من خلال ارتباطه بشركة أوترو كابيتال، التي ينتمي لها رينودلز المالك لنادي ريكسهام الويلزي جنبًا إلى جنب مع روب ماكيلهيني.

صحيفة " ليكيب" قالت إن مايكل والد النجم الإنجليزي، والذي يعمل أيضًا كمدير لشركة ابنه الاستثمارية في لندن، أظهر اهتمامًا كبيرًا بالسوق الفرنسي، ويدرس جديًا مع ابنه إمكانية الاستثمار في نادي نانت أو الثنائي سانت إيتيان ولو هافر.

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ويقال إن آرنولد ووالده تحدثا مع رئيس نانت الحالي فالديمار كيتا، والذي أصبح شخصية غير محبوبة بين المشجعين، ويبدو أن فكرة رحيله ستكون في صالح الجميع.

وأشارت "ليكيب" إلى أن كيتا يشعر بالإحباط بسبب تسرب أنباء المحادثات مع آرنولد إلى وسائل الإعلام، مما جعله يفكر في خيارات أخرى، ولكن هذا لا يمنع أن الصفقة قد تتم في النهاية.

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وأكدت أن الشروط التي تتم مناقشتها حاليًا ستشمل رسومًا مباشرة قيمتها 67 مليون جنيه استرليني، ورصيد بائع بقيمة 17 مليونًا، و34 مليون استرليني في صورة مكافآت ومتغيرات مختلفة، بمجموع يصل إلى 118 مليون استرليني.

جدير بالذكر أن النجم الفرنسي كيليان مبابي كان أحدث اللاعبين الذين دخلوا إلى مجال الاستثمار في الأندية الأوروبية، حيث قام مؤخرًا بالاستحواذ على نادي "كان" في بلاده بمساعدة والدته فايزة العماري.