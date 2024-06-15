آرسنال يُعلن وفاة نجمه السابق بعد صراع قصير مع المرض

أنباء حزينة لعشاق المدفعجية

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، اليوم، السبت، عن نبأ صادم لعشاقه، بوفاة نجم الفريق السابق كيفن كامبل عن عمره يناهز 54 عامًا.

كامبل دخل المستشفى قبل أسبوعيًا تقريبًا، وذلك لمعاناته من مرض خطير، وهو ما تسبب في حالة من الحزن لدى جماهير المدفعجية، بسبب الشعبية الهائلة التي كان يحظى بها مهاجمهم السابق.

وقال آرسنال في تغريدة عبر منصة "تويتر":"شعرنا بصدمة كبيرة عندما علمنا أن مهاجمنا السابق كيفن كامبل توفي بعد صراع قصير مع المرض".

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وأضاف:"كان كيفن محبوبًا من الجميع في النادي، كل تعازينا لأصدقائه وعائلته في هذا الوقت العصيب".

وفي سياق متصل قال نادي إيفرتون:"ليس مجرد بطل حقيقي في جوديسون بارك وأيقونة للكرة الإنجليزية، ولكنه أيضًا شخص رائع كما يعرفه أي شخص قابله على الإطلاق".

وكان كامبل قد بدأ مسيرته الكروية مع شباب آرسنال في 1987، وسجل له 55 هدفًا في 210 مباراة، ولعب كذلك لإيفرتون وأحرز معه 50 هدفًا في 160 مباراة، واعتزل كرة القدم في 2007 بعد تجربة قصيرة في كارديف.