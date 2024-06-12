آرسنال يُباغت ريال مدريد بعرض مفاجىء لـ"بطل الموسم"!

مفاجأة غير متوقعة للنادي اللندني

يستعد الأوكراني أندريه لونين، للدخول في خيار صعب بخصوص تقرير مستقبله مع ريال مدريد هذا الصيف، بين الرحيل أو البقاء كحارس احتياطي.

لونين استغل غياب البلجيكي تيبو كورتوا عن معظم فترات الموسم الماضي بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي، ليكون الحارس الأساسي لريال، حيث تألق بشكل لافت وساعد الفريق على الفوز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني بفضل تصدياته الحاسمة، ليكون أحد أبطال الموسم تحت قيادة المدرب كارلو أنشيلوتي.

شبكة "كادينا كوب" قالت إن هناك بعض العروض القادمة للأوكراني، أبرزها من نادي آرسنال الإنجليزي الذي يبحث عن منافس لدافيد رايا، في ظل الرحيل المتوقع لآرون رامسديل.

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وهو الأمر الذي يجعل لونين يفكر جديًا في فكرة مغادرة سانتياجو برنابيو قبل عام على نهاية عقده، لأنه لو جدد سيوافق بذلك على لعب دور البديل لكورتوا.

المفاجأة هنا هي عرض آرسنال على لونين دورًا أساسيًا بالفريق، رغم اعتماد ميكيل أرتيتا على رايا وثقته فيه، بعدما أطاح برامسديل من أجله في بداية هذا الموسم.

وحتى لو لم تتم الصفقة بين آرسنال وريال مدريد، أو رفض لونين الانتقال للمدفعجية، ستكون أمامه العديد من العروض الأخرى بمختلف الدوريات الأوروبية.