آرسنال يفسد الخطة البديلة لريال مدريد بضربة حاسمة .. ويتقدم نحو جوهرة إيطاليا!

الجانرز يتقدم بعد حصوله على الضوء الأخضر من المدافع الشاب

يتقدم آرسنال بخطوات ثابتة نحو التعاقد مع أحد المواهب التي أفرزتها بطولة الأمم الأوروبية "يورو 2024"، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، خبير الانتقالات في أوروبا، أن آرسنال حصل على الضوء الأخضر من ريكاردو كالافيوري، مدافع بولونيا، للانتقال إلى صفوفه خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، إلى أن مدافع المنتخب الإيطالي، توصل إلى اتفاق مع إدارة الجانرز على اللعب للفريق في الموسم المقبل، حيث لا توجد أي مشكلة في بنود التعاقد الشخصية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح رومانو، أن إدارة آرسنال بدأت الآن المرحلة الثانية لحسم الصفقة، ودخلت في محادثات جادة مع بولونيا من أجل الوصول إلى اتفاق بشأن بيع المدافع الذي خطف الأنظار في "يورو 2024"، رغم وداع بلاده البطولة من دور الـ16.

وختم: "آرسنال متقدم حاليًا في سباق التعاقد مع كالافيوري، ولم يتم تقديم أي عرض من تشيلسي حتى الآن".

وكانت تقارير صحفية، قد أكدت أن ريال مدريد وضع ريكاردو كالافيوري، كلاعب بديل حال فشل التعاقد مع الفرنسي ليني يورو، بخلاف وجود منافسة من جانب يوفنتوس وليفربول وتشيلسي وبايرن ميونخ.

ولن يمانع بولونيا بيع كالافيوري، لكن يجب أن يكون المقابل مجزيًا، خصوصًا أن عقد انتقال المدافع الإيطالي من فريقه السابق بازل السويسري إلى بولونيا، يتضمن شرطًا بالحصول على (40 أو50%) من نسبة إعادة البيع.