آرسنال يستغل أزمة يوفنتوس لتحقيق حلمه في دوري أبطال أوروبا

مصائب يوفنتوس بإيطاليا تنقذ آرسنال في أوروبا

نجح آرسنال في ضمان مقعد بدوري أبطال أوروبا، وبعد أزمة يوفنتوس قد تتاح له فرصة باللعب في مجموعة مثالية بالمنافسة، الموسم المقبل.

ففي يناير الماضي، تم فرض خصم 10 نقاط من يوفنتوس لانتهاكه قوانين الدوري الإيطالي، وتم الإعلان رسميًا يوم الإثنين عند تأكيد ذلك القرار.

عدم تأهل يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قد يمنح آرسنال فرصة الوصول للتصنيف الثاني، للاتحاد الأوروبي.

مما يجعله بعيدًا عن الكبار أمثال، بايرن ميونخ، ومانشستر يونايتد، وإنتر ميلانو، وريال مدريد.

ويتواجد آرسنال في التصنيف الثالث للاتحاد الأوروبي، خلف تشيلسي، وليفربول، وتوتنهام.

ففي حال عدم مشاركتهم في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، مع تأكيد غياب يوفنتوس، سيتقدم الجانرز في التصنيف.

الجدير بالذكر أن آرسنال يحتل المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الممتاز، في حين أن يوفنتوس السابع بإيطاليا.