آرسنال وميلان في الصورة .. نجم البوندسليجا يرد على عروض الهلال والأهلي برسالة حاسمة

اهتمام سعودي بمهاجم لايبزيج الشاب

تحدث إلفيس باسانوفيش، وكيل أعمال السلوفيني الشاب بنجامين سيسكو، لاعب لايبزيج عن موقف موكله من الانتقال إلى الدوري السعودي في الموسم المقبل.

وكان موقع "نوجومانيا" السلوفيني، قد أكد أن ناديي الهلال والأهلي يرغبان في ضم سيسكو هذا الصيف، وذلك مع تلقيه عروض أخرى من آرسنال الإنجليزي وميلان الإيطالي.

وتحدث وكيل سيسكو في تصريحات نقلتها شبكة "فوتبول إيطاليا": "بنجامين على لائحة طلبات عدة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإيطالي. لكن احترامًا لهذه الأندية، لا أستطيع أن أذكر أسمائها".

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ومع ذلك، عندما سُئل عن البلد الذي يمكن أن يلعب فيه سيسكو الموسم المقبل، أجاب وكيل المهاجم: "من الصعب على الأندية الإيطالية تحمل تكاليفه في الوقت الحالي. لقد قلت ذلك كثيرًا، لكن القرار في النهاية بيد بنجامين ومن واجبنا أن نقدم له العروض".

وحسم إلفيس موقف سيسكو من عروض الأندية السعودية، مشيرًا إلى أن اللاعب السلوفيني ليس لديه أي استعداد لمغادرة القارة العجوز، وأضاف: "أستطيع أن أؤكد أن هناك اهتمامًا من السعودية، لكن في الوقت نفسه بنجامين لن يغادر أوروبا تحت أي ظرف من الظروف. على الأقل ليس الآن".

ويتضمن عقد سيسكو شرطًا جزائيًا بقيمة 50 مليون يورو، لكنه مرتبط بأدائه، لذا أشارت التقارير الأخيرة في ألمانيا إلى أنه تم رفع الشرط الجزائي إلى 65 مليون يورو على الأقل لهذا الصيف.

وسجل اللاعب السلوفيني الدولي 18 هدفًا في 42 مباراة لعبها بقميص لايبزيج في جميع المسابقات هذا الموسم وينتهي عقده مع النادي الألماني في يونيو 2028.