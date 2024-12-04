آرسنال ضد مانشستر يونايتد | ركنيات "الجانرز" أخطر من ضربات الجزاء .. والألماني يستحق مكافأة مضاعفة يا أرتيتا!

أموريم ينهار أمام السلاح الأشرس للمدفعجية

فرض آرسنال سلاحه الثقيل من الكرات الثابتة وتحديدًا الضربات الركنية على معركته مع مانشستر يونايتد، فتركه يغلق المساحات بينما ركز على هذا السلاح ليفض الاشتباك ويسجل هدفين رائعين من الركلات التي أصبحت لعنة على كل المنافسين.

ففي مباراة شهدت حصول الجانرز على 13 ضربة ركنية، جميعها كانت خطيرة على مرمى الحارس الكاميروني أونانا، سجل آرسنال هدفين عن طريق رأسيات تيمبر وويليام ساليبا في الدقيقتين 54 و73، ليحجز الفريق مكانه في صراع المنافسة باحتلاله المركز الثالث (28 نقطة)، متخلفًا عن الوصيف تشيلسي بفارق الأهداف فقط، وعن ليفربول المتصدر بفارق 7 نقاط.

سلاح آرسنال الفعال .. والفضل للألماني

وبلغت دقة وثقة لاعبي آرسنال في الاستفادة من الضربات الركنية، عنان السماء، حتى أن تيمبر صاحب الهدف الأول، خرج في تصريحاته، قائلًا: "الجميع يعلم أن الضربات الركنية هي سلاحنا الأخطر، لكنهم لا يستطيعون الدفاع أمام ما نقدمه من إستراتيجية رائعة في التنفيذ".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويدين جمهور آرسنال ومدربه ميكيل أرتيتا بالفضل في هذا الانتصار وما سبقه من حصيلة الأهداف الرائعة من الضربات الركنية بشكل خاص والثابتة بشكل عام، إلى المدرب الألماني المختص بالركلات الثابتة نيكولاس جوفر، الذي صنع فريقًا لا يستطيع المنافسون تحجيم خطورته حتى الآن.

وانضم المدرب الألماني إلى آرسنال في 2021، قادمًا من مانشستر سيتي، واستطاع أن يمنح الفريق ميزة قوية تجعله يفض اشتباك أي مباراة من خلال استغلال الضربات الثابتة والكرات الركنية، حيث سجل الفريق منذ وصول جوفو 48 هدفًا من الضربات الركنية، أكثر من أي فريق في إنجلترا بفارق كبير.

فما قدمه آرسنال من قبل وأكمله الليلة من إستراتيجية رائعة في تنفيذ الركنيات، دليل على عمل واضح ومثمر من جهاز فني يهتم بأدق التفاصيل، حتى أصبح جميع اللاعبين ينفذون الأمر بمنتهى الدقة والإتقان، حيث ينفذ ساكا العرضيات من اليمين ويتولى ديكلان رايس المهمة من اليسار، بينما يشكل تيمبر وتوماس بارتي وساليبا وجابرييل كابوسًا لكل الحراس داخل منطقة الجزاء، وتحولوا إلى هدافين للفريق.

لذلك يجب على ميكيل أرتيتا أن يقتحم مكاتب الإدارة لآرسنال ويطلب مكافأة ضخمة لمساعده الألماني، ويتراجع عما قاله في المؤتمر الصحفي الأخير عندما سئل عن حصول نيكولاس جوفر على مكافأة إضافية، حيث رد: "هذا سؤال موجه له ولعقده. لست متأكدًا، فأنا لا أتفاوض بشأن العقود"، لكنك الآن يا أرتيتا يجب أن تتدخل وتتفاوض على مكافأة مضاعفة لهذا المساعد العبقري".

عودة مثالية للجانرز .. وحسرة أموريم

وبعيدًا عن الركنيات والضربات الثابتة، لا يمكن إنكار عمل المدرب ميكيل أرتيتا، الذي استطاع لم شمل الفريق وتحسين نتائجه، تحديدًا بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة، حيث عاد الفريق لتحقيق الانتصارات وحقق العلامة الكاملة (4 مباريات بـ4 انتصارات)، وسجل 15 هدفًا وقلص الفارق مع الريدز في صدارة البريميرليج بينما ضمن مكانه في دور الـ16 بدوري الأبطال.

وأخيرًا، اعتراف روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، بعد اللقاء بعدم قدرته على مجاراة آرسنال في الكرات الثابتة، لا يقلل أبدًا من قيمة هذا المدرب الواعد، بل يؤكد أنه يدرك وضع فريقه بشكل كامل، حيث كان مانشستر صلبًا على مستوى الاستحواذ والمبادرة بالهجمات، لكنه لم يجد حلًا للتخلص من كابوس الجانرز المزعج.