"آرسنال لن يُحقق لقب الدوري الإنجليزي" .. نيفيل يُحطم طموح الجانزر!

من سيتوج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

يرى جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد السابق أن آرسنال لن يتمكن من الفوز بالدوري الإنجليزي في نهاية الموسم على الرغم من تصدرهم ترتيب البريمييرليج، بينما علق سيسك فابريجاس لاعب الجانرز السابق على الأداء المميز الذي يقدمه الفريق هذا الموسم.

وقال فابريجاس لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية: "أخبرني مدير ملعب التدريب أن ميكيل أرتيتا غير 95 في المائة من كل شيء، لقد غير كل شيء تصور النادي على مدى السنوات القليلة الماضية والكثير من الرسائل الإيجابية حول ملعب التدريب، ومرافق أكبر بكثير ومعدات أفضل، أعتقد أيضًا عند المدخل يوجد رمزًا فارغًا لكأس الدوري الإنجليزي الممتاز كإنه يريد إظهار الرسالة" يا شباب، نحتاج فقط إلى وضعها هناك".

وواصل: "كل يوم يذهب اللاعبون إلى هناك يرون ذلك دون أن يكون مجرد رمز لذلك فهي بمثابة رسالة وإلهام كل يوم للذهاب إلى هناك وإثبات أنك تريد وضع الدوري الممتاز هناك، لقد غير عقلية النادي منذ رحيل أرسين فينجر وهذا شيء رائع".

وقال نيفيل: "لا أراهم سيفوزون بالدوري أعتقد أن مانشستر سيتي سيفوز بالدوري في مرحلة ما من الموسم سيخسر آرسنال مباراة أو مباراتين وسيكون السيتي على أكتافهم وسيصبح الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لهم".

وأتم قائلًا: "اعتقدت أنهم لن يكونوا قريبين من الفوز بالدوري، لا أصدق أنهم في المنافسة حقيقة أنهم يشاركون في المنافسة من أجل الفوز بالدوري أمر لا يصدق ليس شيئًا سلبيًا بالنسبة لي أن أقول إنني أعتقد أن سيتي سيفوز بالدوري - قلنا ذلك جميعًا في بداية الموسم - وأعتقد أن سيتي سوف يلاحقهم، لكنهم يصرخون وهذا أمر لا يصدق بالنسبة لميكيل أرتيتا كنت قلق عليه حقًا في نهاية الموسم الماضي".