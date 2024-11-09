بسبب قاعدة استثنائية .. تشيلسي يحرم نجم آرسنال من الظهور في ديربي لندن

آرسنال في حاجة ماسة للفوز

يدخل فريق آرسنال مواجهته القادمة أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي، طامحًا في التسلح بكامل نجومه لتخطي الأزمة التي يعيشها حاليًا، ولكن هناك قاعدة ستحرمه من جناحه رحيم ستيرلينج.

المدفعجية يحلون ضيوفًا على البلوز، غدًا، الأحد، بالجولة الحادية عشر من البريميرليج، بعد الهزيمة من بورنموث ونيوكاسل يونايتد والتعادل مع ليفربول، والمواجهة ستكون حاسمة في حظوظ الفريق في المنافسة على البطولة.

ستيرلينج الذي انتقل إلى آرسنال قادمًا من تشيلسي على سبيل الإعارة في الصيف الماضي، لن يشارك أمام فريقه الأصلي، وذلك بسبب قاعد متعارف عليها داخل البريميرليج، تمنع اللاعبين المعارين من المشاركة في المباريات ضد النادي الرئيسي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وهذا ما سيدفع ميكيل أرتيتا إلى ترك اللاعب في شمال لندن، قبل التوجه إلى غرب المدينة لمواجهة تشيلسي الذي تحسن مستواه هذا الموسم تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا.

وكان ستيرلينج قد انضم لآرسنال دون دفع أي رسوم إعارة، كما يغطي النادي اللندني أقل من نصف راتبه مع تشيلسي، والذي يصل إلى 325 ألف استرليني أسبوعيًا، حيث يغطي البلوز غالبية تكاليف عقده.

يذكر أنه بغض النظر عن القاعدة التي تمنعه من اللعب ضد تشيلسي، إلا أن ستيرلينج يُعاني من قلة المشاركات مع آرسنال هذا الموسم، حيث ظهر في 4 مباريات فقط بمجموع 123 دقيقة فقط.