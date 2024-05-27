آخر وجود لعائلة زيدان في ريال مدريد ينتهي.. نجل أسطورة فرنسا يرحل!

نهاية عصر عائلة زيدان في ريال مدريد...

قرر ثيو زيدان، الابن الأصغر لأسطورة منتخب فرنسا وريال مدريد، الرحيل عن صفوف الميرينجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ثيو صاحب الـ 22 عامًا، يريد مغادرة ريال مدريد، كي يحصل على فرصة تجعله يشارك بشكل منتظم، حتى لو انضم لفريق أقل.

ثيو ليس الابن الأول، للأسطورة الفرنسية الذي يقرر الرحيل عن ريال مدريد، إذ سبقه من قبل إنزو زيدان الذي رحل قبل فترة، ثم لحق به الحارس لوكا زيدان، إلى إيبار وتألق في دوري درجة الثانية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وينتهي عقد ثيو مع ريال مدريد، بنهاية شهر يونيو المقبل، بعدما قضى موسمًا جيدًا مع فريق الشباب تحت قيادة المدرب راؤول جونزاليس، وتمكن صاحب الـ 22 عامًا من المشاركة في 37 مباراة نجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة أربعة آخرين.

جدير بالذكر أن فريق لاكورونيا، أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات ثيو هيرنانديز، ومن المتوقع أن يدخل في مفاوضات جادة معه خلال الفترة المقبلة.