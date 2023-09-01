آخر صفقات الصيفية .. رسميًا كانسيلو لاعبًا في صفوف برشلونة

برشلونة يعلن عن آخر صفقاته في الانتقالات الصيفية...

أعلن نادي برشلونة، عن انضمام جواو كانسيلو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادمًا من صفوف مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة.

واستهدف برشلونة، التعاقد مع الظهير البرتغالي، منذ بداية فترة الميركاتو الصيفي، لتدعيم مركز الظهير الأيسر، الذي يعاني منه برشلونة، منذ رحيل جوردي ألبا.

ونشر الفريق الكتالوني، بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، كشف فيه التعاقد مع كانسيلو، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ولا يوجد أي خيار للشراء.

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وعبر برشلونة في بيانه، عن شكره وامتنانه للاعب على جهده المالي الذي بذله ورغبته في ارتداء قميص الفريق الكتالوني.

وقال كانسيلو، في تصريحات عقبت التوقيع: "أنا متحمس للغاية لوجودي هنا، العديد من اللاعبين العظماء كانوا في هذا الفريق، وجودي هنا كان من أحلامي".

وتابع: "أنا متأكد أنه سيكون موسمًا رائعًا وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق، ويصبح كل شيء على ما يرام".