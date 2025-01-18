آخر المستجدات.. إعلامي أهلاوي يكشف موقف أليجري وتشيوفي من خلافة ماتياس يايسله!

المدرب الإيطالي المخضرم قد نراه قريبًا في دوري روشن السعودي

أكد الإعلامي الرياضي سامي القاضي المختص بأخبار النادي الأهلي السعودي، أن النادي الأخضر والأبيض لم يوافق إلى الآن على تغيير المدرب ماتياس يايسله.

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وكتب القاضي عبر "إكس": "حتى الآن مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية ما أعطت موافقة على تغيير المدرب".

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وعن اسم ماسيميليانو أليجري تحديدًا، كتب القاضي: "مدير أعمال أليجري بأستراليا يحضر بطولة التنس".

وأردف: "لا يوجد أي توقيع رسمي حتى الآن، إلا لو وقع رون (الإنجليزي رون جورلي، الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي) اتفاقية ملزمة مع المدرب المؤقت" يقصد هنا المدرب جابرييل تشيوفي الذي يوجد حاليًا في مدينة ميلانو، من أجل إتمام التعاقد مع النادي الأهلي، خلال الوقت الحالي، حسب الصحفي جانلوكا دي مارتزيو.

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ويرتبط الألماني يايسله بعقد مع الأهلي حتى يونيو 2026، فيما شهد الفريق تذبذبًا في نتائجه، على المستوى المحلي، حيث يحتل المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 28 نقطة، فيما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ32، بينما يتألق الراقي على المستوى القاري، حيث يحتل وصافة مجموعة الغرب، في دوري النخبة الآسيوية، برصيد 16 نقطة، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، ليتأهل برفقته إلى ثمن نهائي البطولة.