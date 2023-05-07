آخر الضحايا .. طلب جديد من برشلونة لدي يونج وتير شتيجن

برشلونة يجتمع مع تير شتيجن ودي يونج لمناقشة مستقبلهم

ذكرت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يواصل اجتماعاته لمناقشة أوضاعه الاقتصادية وكيفية تنفيذه لقرار "اللعب النظيف" الذي حددته رابطة الدوري الإسباني.

ويجب على برشلونة خفض 200 مليون من نفقاته حتى يتمكن من تنفيذ قرار رابطة الدوري الإسباني في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" فكرت إدارة برشلونة في خطط مختلفة لتحقيق هدف اللعب المالي النظيف ومنها إعادة التفاوض على تخفيض قيمة بعض عقود نجوم الفريق ذات التكلفة الضخمة.

وأضافت الصحيفة، أن برشلونة يسعى إلى خفض التكاليف في الأقسام المختلفة وإغلاق قناة النادي "barca TV" بالإضافة إلى زيادة الدخل من خلال بيع اللاعبين.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة يخطط للجلوس والتحدث مع مارك تير شتيجن وفرينكي دي يونج بشأن تعديل راتبهم، بعد أن تعاون كل من حارس المرمى ولاعب خط الوسط مع النادي خلال فترة وباء فيروس كورونا ووافقوا على تخفيض رواتبهم.

وينتهي عقد تير شتيجن، الحالي مع برشلونة في يونيو 2025 بينما ينتهي عقد دي يونج في عام 2026، وإذا قبلوا الاقتراح الذي قدمه النادي فسيوقع كلاهما عقودًا لمدة موسمين أو ثلاثة مواسم أخرى وبهذه الطريقة وعلى الرغم من أن الراتب سيكون أقل لبدء كل عام إلا أنهم سيضمنون عقدًا أطول وبالتالي المزيد من المال.

وبالإضافة إلى الثنائي المذكور، يمكن لبرشلونة أيضًا إعادة التفاوض مع عثمان ديمبيلي الذي سيتعين على النادي التفاوض معه لتمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2024.