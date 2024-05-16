أُبعد من النخبة الآسيوية بفعل فاعل؟ .. اتهامات بمجاملة الاتحاد أمام الخليج وتناقض الخبراء!

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بينما يشكو بعض الاتحاديين من تعرض فريقهم للظلم خلال مواجهة الخليج، هناك من يشير لموضع مجاملة له من قبل الحكم السعودي محمد الهويش..

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العميد تعادل أمس الخميس، أمام الخليج بهدف لكل منهما، ضمن الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي، ليفقد رسميًا منافسته على المركز الثالث المؤهل لبطولة النخبة الآسيوية، في ظل ابتعاده بفارق سبع نقاط عن الأهلي؛ محتل ذاك المركز، مع بقاء جولتين فقط على نهاية الموسم.

وشكك الاتحاديون في لقطتين بالدقيقتين السابعة والـ16 من عمر الشوط الأول، مدعيين أن فريقهم استحق احتساب ضربتي جزاء لصالحه، لكن وفقًا للخبير التحكيمي نوااف شكر الله، فقد وفق الهويش في رفض احتساب أي خطأ على الخليج في كلتا اللقطتين.

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وأوضح شكر الله أنه في لقطة الدقيقة السابعة اصطدمت الكرة بالفعل في يد لاعب الخليج، لكن بعدما ركل الكرة بقدمه في الأساس وهو ما يؤكد سلامة موقفه، أما في اللقطة الثانية فإن سقوط رومارينيو؛ لاعب الاتحاد، بعد الاصطدام مع لاعب الخصم، ليس به أي شيء، كون الأخير كان ثابتًا في مكانه.

أما عن لقطة هدف النمور في الدقيقة 3+45 الذي سجله مهند شنقيطي، فيرى المستشار التحكيمي لبرنامج "دورينا غير" عبدالله القحطاني ومحمد فودة؛ مستشار برنامج "أكشن مع وليد" أنه كان على الهويش إلغائه من الأساس، بداعي تسلل محرزه..

وبرر القحطاني وفودة رأيهما بأن صالح العمري؛ لاعب الاتحاد، عندما سقط أرضًا ولعب الكرة لتصطدم بعبدالإله هوساوي؛ لاعب الخليج، الذي كان يركض في الأساس، ولم يكن قاصدًا للعبها للشنقيطي ليسددها في الشباك.

لكن خالفهما الرأي الخبيران نواف شكر الله وسمير عثمان، مؤكدين أن هوساوي لعب الكرة عن قصد في اتجاه مرمى فريقه، وهو ما يلغي واقعة تسلل الشنقيطي.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 51 نقطة، فيما يأتي الخليج في المركز الـ11 بـ37 نقطة.

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