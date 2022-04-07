اينتراخت فرانكفورت ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

فرانكفورت 1×1 برشلونة

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تبديلين لفرانكفورت بدخول آشي ورودي

87' برشلونة يحاول إحراز هدف الفوز قبل نهاية المباراة

80' عرررررضية خطيرررة من نديكا ولكن الكرة تمر بسلام على دفاع برشلونة

تبديل لفرانكفورت بخروج كامادا ودخول توريه

77' بطاااااقة صفراء ثانية وحمراء للمدافع توتا بعد تدخل قوي على بيدري

66' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول برشلونة يسجل التعادل بقدم توريس، تمريرات قصيرة سريعة بينه وبين دي يونج، الكرة تصل إلى فيران الذي يسددها بكل براعة على يمين تراب

62' فرررصة لبرشلونة، تسديدة من فيران توريس ولكن الكرة تعلو العارضة

تبديلين لبرشلونة بدخول دي يونج وديمبيلي

60' عرررضية قوية من كوستيتش، كناف يحاول اللحاق بالكرة ولكنه يلمسها، تُلعب عرضية سهلة في يد شتيجن

56' عرررضية من الجهة اليسرى لفرانكفورت، الكرة تصل إلى بوري الذي يحاول السيطرة على الكرة والتسديد، ولكنها تخرج لركنية

48' أوووووووووووه ليندسترام يهدر فرصة الهدف الثاني، تسديدة قوووية داخل منطقة الجزاء ولكنها تمر فوق العارضة

47' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول كناف يسجل الأول لفرانكفورت بتسديدة مذهلة لا تُصد ولا تُرد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

بطاقة صفراء لكوستيتش

43' عررضية من الجهة اليسرى لفرانكفورت، تصل إلى ليندستروم الذي يسدد ولكن الكرة تلمس واحد من مدافعي برشلونة وتخرج لركنية

الحكم يراجع اللعبة عبر تقنية الفيديو ويقرر إلغاء قراره، لأن الإعادة أثبتت تدخل بوسكيتس على الكرة بدلا من قدم اللاعب

ررركلة جزاء لفرانكفورت، عرررضية من كوستيتش، شتيجن يتصدى وترتد إلى بوري الذي يتعرض للعرقلة من بوسكيتس قبل تسديد الكرة

36' تسديدة قوووية من ليندستروم ولكن الكرة عالية جدا عن مرمى برشلونة

27' تسديدة من المهاجم بوري ولكن شتيجن يمسك بالكرة

25' محاولة من فرانكفورت، تسديدة بعيددة المدى ولكن الكرة تصل سهلة في يد شتيجن

تبديل اضطراري لبرشلونة بخروج بيكيه للإصابة ودخول لونجليه

16' فرصة خطيرررة لبرشلونة، تمريرة إلى أوباميانج الذي يسدد ولكن الكرة في الشباك الخارجية

9' عرررضية خطيرررة من الجهة اليسرى لفرانكفورت بقدم كوستيتش ولكن جافي يشتت الكرة قبل أن تصل إلى كناف

6' خطيررررررررة لفرانكفورت، عرررضية من الجهة اليمنى إلى سو الذي كانت لديه فرصة ذهبية لتسجيل الهدف الأول ولكن الكرة تمر بجوار القائم

4' فرانكفورت يرد! عررضية من كامادا تتجاوز الجميع، تصل إلى كناف الذي يسدد ولكن الكرة تصطدم بألبا وتخرج لركنية

2' فرصة أولى خطيرررة لبرشلونة، تسديدة رررائعة من توريس ولكن تراب يُخرج الكرة بأطراف أصابعه لركلة ركنية

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - جيرارد بيكيه - إريك جارسيا - رونالدو أراوخو

جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري

أوباميانج - فيران توريس - أداما تراوري

تشكيل اينتراخت فرانكفورت:

يبدأ المدرب أوليفر جلاسنر بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

كيفن تراب

إيفان نديكا - مارتن هينتيرجير - توتا

فيليب كوستيتش - جبريل سو - كريستيان ياكيتش - أنسجار كناوف

دايتشي كامادا - جيسبر ليندستروم

رفائيل سانتوس بوري

في المقابل، صعد العملاق الكتالوني لربع النهائي بعد أن تخطى جالطة سراي في الدور السابق، حيث تعادل الفريقان سلبيًا في كامب نو، قبل أن ينجح البلاوجرانا في الفوز في أسطنبول بهدفين لهدف.

تأهل فرانكفورت لهذا الدور بعد أن تجاوز عقبة ريال بتيس، حيث نجح الفريق الألماني في الفوز خارج ملعبه بهدفين لهدف، قبل أن يتعادل على أرضه بهدف لكل فريق.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة اينتراخت فرانكفورت ضد برشلونة في إطار ذهاب مباريات ربع النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي 2021/2022، وستُقام على ملعب فالد.