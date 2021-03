كم عدد أهداف مصطفى محمد في مسيرته؟

تمتلك الكرة المصرية طوال تاريخها عدد من اللاعبين الذين سطروا أسمائهم بحروفٍ من نور قاريًا من خلال الدوري المصري، وفي العقدين الأخيرين بدأ العالم يتعرف على كرة الفراعنة من خلال بعض المحترفين في أوروبا.

خلال حقبة التسعينات من القرن الماضي، كانت التجربة المصرية الاحترافية الأبرز هاني رمزي، والذي سلم الراية بعد ذلك لأحمد حسن، لكن جاء أحمد حسام ميدو الذي طرق أبواب لم يطرقها أي لاعب مصري قبله، كذلك محمد زيدان.

وبعد أن فتحت هذه الأسماء وغيرها البوابة الأوروبية للاعبين المصريين، ظهر النجم الأبرز عبر تاريخ وهو محمد صلاح، والذي لم يكتف باللعب في الأندية الكبرى، بل أصبح أهم لاعبي ليفربول عبر تاريخه، وكان أحد ركائز يورجن كلوب الأساسية التي أعادت للريدز الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا بعد طول غياب.

نعيش في الوقت الحالي تجربة مصرية وليدة في الأراضي الأوروبية، هي تجربة مصطفى محمد لاعب الزمالك المعار إلى نادي جلطة سراي، والذي اتجه للدوري التركي لبداية تجربته الخاصة التي قد تضعه مع هؤلاء النجوم.

لفت نجم القلعة البيضاء الأنظار منذ وصوله إلى بلاد الأتراك، واندمج سريعًا في تشكيلة فاتح تيريم الذي وجد فيه ضالته، وأصبح المصري بغزارة تسجيله أحد أهم لاعبيه بعد بضع مبارياتٍ فقط.

فكم عدد أهداف مصطفى محمد مع جلطة سراي؟ وكيف كانت أرقامه التهديفية قبل الانتقال للدوري التركي؟ سواءً مع الزمالك أو بقية أندية الدوري المصري التي لعب لها، جول يقدم لك الإجابة.

كان الظهور الأول لمصطفى محمد مع الزمالك في موسم 2016-17، لكنه لم يحصل على الفرصة الكافية، فانضم إلى مادي الداخلية على سبيل الإعارة وخاض معه 16 مباراة جميعهم في الدوري المصري وسجل 3 أهدافٍ فقط.

في الموسم التالي بدأ فترة إعارة جديدة مع طنطا، وسجل خلال هذا الموسم مع أبناء السد البدوي 6 أهدافٍ في 23 مباراة، وفي موسم 2018-19 انضم لطلائع الجيش على سبيل الإعارة أيضًا وسجل معه 12 هدفًا في 29 مباراة في الدوري المصري.

قرر الزمالك إبقاء مصطفى محمد في موسم 2019-20، وأصبح المهاجم الأول للفريق في النصف الثاني من الموسم، وسجل خلال هذا الموسم 20 هدفًا في 43 مباراة.

مع تألق نجم القلعة البيضاء وتوهجه، بدأ يفكر في حلمه القديم وهو الاحتراف في أوروبا، وقام بطلب ذلك مباشرةً من الإدارة التي قررت في النهاية وبعد ضغط الموافقة على رحيله إلى جلطة سراي على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

كانت بداية مصطفى محمد مع جلطة سراي قوية، وعلى عكس المعتاد، لم يحتج النجم المصري إلى فترة تأقلم.

