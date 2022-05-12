اهجروا السفينة .. زوجات نجوم إنجلترا يهربن بعد الحفلات الماجنة وتبول النزلاء!

عائلات نجوم منتخب إنجلترا قررت الهرب من السفينة السياحية الفاخرة بعد الأزمات المتلاحقة فيها.

قادت عائلات هاري ماجواير وجاك جريليش، نجما منتخب إنجلترا، عملية النزوح الجماعي من السفينة الفخمة التي تسكن فيها عائلات لاعبي "الأسود الثلاثة"، بعد أن أصبحت الحياة عليها لا تُطاق بسبب تصرفات المشجعين على متن السفينة.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية كشفت أن عائلات نجوم المنتخب الإنجليزي لم ينبهروا بالأجواء على متن السفينة السياحية الفاخرة التي تبلغ تكلفتها ما يتجاوز مليار يورو، حيث كشف المطلعون عن شعورهم بالعزلة في البحر، وعدم سعادتهم في مشاركة مساحة السفينة مع ستة آلاف راكب آخر.

وبعد عشر ليالٍ على متن السفينة، هجرت عائلات نجوم كرة القدم السفينة وانتقلوا إلى فيلات فخمة مع حمامات سباحة خاصة في البر الرئيسي أو فنادق خمس نجم بالقرب من الملاعب في العاصمة القطرية، الدوحة.

الصحفية كشفت عن قيام أحد المقيمين في السفينة قام بالتبول في الردهة من الطابق الخامس، كما أن الاحتفالات الصاخبة التي يقوم بها المقيمون في السفينة في وقت متأخر من الليل بعد المباريات قد أزعجت نوم العائلات.

كما كانت هناك أيضًا مشاكل في إجراء مكالمات مع اللاعبين، وانتقل الآن جميع الذين كانوا على متن السفينة من معسكر إنجلترا إلى الفنادق، وكانت عائلات ماجواير وجريليش من بين أول من أبلغوا عن ذلك النوع من المشاكل.

ويبدو أن سفينة سفينة الرحلات البحرية الفاخرة ربما لم تكن مريحة بما يكفي لزوجات وصديقات لاعبي منتخب إنجلترا في نهاية المطاف.