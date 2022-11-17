الأخبار المباريات
غرائب وطرائف

اهتم بنفسك أولًا.. جارناتشو يتابع "معجون أسنان" على إنستجرام!

أحمد جمال
2:57 م غرينتش+3 17‏/11‏/2022
Alejandro Garnacho Man Utd 2022-23
النجم الأرجنتيني الواعد ومتابعة غريبة على وسائل التواصل

رغم أن أسنانه لا تبدو بأفضل صورة في الوقت الراهن ولا يبدو أنه يكترث لهذا الأمر كثيرًا، إلا أن أليخاندرو جارناتشو نجم مانشستر يونايتد الواعد يتابع على "إنستجرام" حسابًا شهيرًا في العناية بالأسنان.

كيف لا ونحن نتحدث عن الحساب الرسمي لمعجون الأسنان الشهير "كولجايت" الذي دخل قائمة اهتمامات جارناتشو لدرجة أن يضيفه إلى حسابات مهمة مثل حساب كريستيانو رونالدو في قائمة من يتابعهم عبر موقع التواصل الشهير.

ومن المرجح أن يكون للأمر علاقة بعقد رعاية تجاري جديد للنجم الأرجنتيني البالغ من العمر 18 عامًا والذي عبر عن نفسه بقوة في الأسابيع الأخيرة مع مانشستر يونايتد.

وليس للأمر علاقة من قريب أو بعيد بكريستيانو رونالدو الذي يعتبره جارناتشو قدوة له، إذ ليس معجون "كولجيت" من رعاة رونالدو.

اختيارات المحررين

اتصل بنا
شروط الخدمة
سياسة الخصوصية

جميع الحقوق محفوظة © 2022 Goal (السعودية):. المعلومات الواردة في Goal (السعودية) يجب أن لا تنشر, تبث, تعاد كتابتها أو توزيعها من دون اذن مسبق من Goal (السعودية)