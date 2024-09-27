بعد اهتمام عمالقة أوروبا .. "الحب" يحسم مصير ثيو هيرنانديز مع ميلان!

هيرنانديز يحسم مستقبله مع ميلان...

حسم ثيو هيرنانديز، لاعب ميلان، مستقبله مع الروسونيري، خلال الفترة القادمة وسط اهتمام ورغبة من فرق من عمالة أوروبا، بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي.

وقال ثيو هيرنانديز في تصريحات صحفية: "أنا سعيد للغاية هنا، الجماهير والأشخاص وزملائي يظهروا لي حبهم، وهذا أمر بالغ الأهمية، أنا حقًا سعيد في ميلان".

ويقدم اللاعب صاحب الـ 26 عامًا، مستويات مميزة مع الفريق الإيطالي، كان آخرها تسجيله هدفًا في شباك ليتشي، بالمباراة التي فاز بها ميلان بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الجمعة.

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وبعد هدفه في شباك ليتشي، وصل ثيو هيرنانديز، إلى الهدف رقم 29 له مع ميلان، ليعادل رقم باولو مالديني، أسطورة الفريق كأكثر مدافع تسجيلًا للأهداف مع الروسونيري.

جدير بالذكر أن ميلان، يستعد لمواجهة باير ليفركوزن، مساء الثلاثاء القادم، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة من ليفربول، في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف.