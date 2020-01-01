اهتمام إيطالي جديد بالتعاقد مع راكيتيتش

من سيظفر به في النهاية؟

دخل لاتسيو على خط المهتمين بالحصول على خدمات إيفان راكيتيتش، لاعب برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، إذ يسعى النادي لدعم صفوفه قبل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد الدولي الكرواتي مع برشلونة في صيف 2021، وقد فقد بالفعل مكانته الأساسية داخل العملاق الكتالوني هذا الموسم، ليصبح رحيله في الصيف ما هو إلا مسألة وقت.

الأولوية لراكيتيش هي البقاء داخل إسبانيا، كما أكد من قبل على أنه يريد الانتقال إلى إشبيلية، لكن الصفقة تبدو من غير الوارد أن تحدث بعد تصريحات مونشي، المدير الرياضي للنادي الأندلسي، بمدى تعقيد الوضع الاقتصادي لناديه بسبب فيروس كورونا

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وبحسب ما أتى في تقارير الصحف الإيطالية، فإن لاتسيو قد تواصل بالفعل مع وكيل راكيتيتش ومنحه عرضًا بقيمة مليون دولار في الموسم وعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم.

برشلونة لن يُمانع بيع راكيتيتش خصوصًا مع اقتراب ميراليم بيانيتش من الوصول إلى كامب نو في الصيف، ومن المتوقع أن يوافق على أي عرض بقيمة 20 مليون يورو سيأتي لصاحب الـ31 عامًا.

اهتمام النادي العاصمي بالحصول على راكيتيتش يأتي في ظل التوقعات بأن يُغادر ميلينكوفيتش سافيتش في الميركاتو، لتصبح الحاجة ماسة لدعم مركز منتصف الملعب قبل الموسم المقبل.

ويحتل لاتسيو حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، وبصورة شبه مؤكدة سيُنهي الموسم إن استُئنف في المراكز الأربعة الأولى ويشارك بدوري أبطال أوروبا.

بالتالي، فمسؤولو النادي لديهم الرغبة واضحة في الحصول على لاعبين من طراز رفيع، وراكيتيتش هو الخيار الأول حاليًا الموجود على طاولة الإدارة لتعويض سافيتش أو دعم منتصف الملعب بشكل عام.

يذكر أن يوفنتوس وإنتر أيضًا لديهما الرغبة في الحصول على خدمات راكيتيتش، وبحسب الصحف الإسبانية فإن اللاعب هادئ تمامًا ولن يتسرع في اتخاذ قراره النهائي بخطوته الجديدة.