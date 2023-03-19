انهيار العلاقة بين برشلونة وريال مدريد؟ ماتيو أليماني يحسم الجدل

مدير كرة القدم في برشلونة يحسم الجدل حول انهيار العلاقة مع ريال مدريد..

علق ماتيو أليماني مدير كرة القدم في نادي برشلونة على غياب فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عن مباراة الكلاسيكو التي تجمع الفريقين على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" في قمة الجولة 26 لمنافسات موسم 2022-23 في بطولة الدوري الإسباني.

العلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة توترت في الآونة الأخيرة بعد فترة مثالية من العلاقات بين الغريمين، في أعقاب اتهام برشلونة بدفع المال إلى لويس إنريكيز نيجريرا نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ماتيو أليماني علق على غياب بيريز قبل كلاسيكو "كامب نو" في تصريحات نقلتها شبكة "SER" الإسبانية قائلًا: "من جهتنا تستمر العلاقات مع ريال مدريد على نفس المنوال، والشروط ذاتها، أعلم أن الرئيسين تحدثا مع بعضهما البعض، وتم حل هذا الأمر".

وعن المباراة قال: "من الصعب معرفة كيف ستكون، لقد أظهرنا أنه يمكننا الفوز بطرق مختلفة، الشيء المهم هو الفوز، سنحاول السيطرة على المباراة والضغط، وسيعتمد ذلك على كيفية تصرف ريال مدريد".

يذكر أن برشلونة يتفوق بفارق تسع نقاط على ريال مدريد قبل انطلاق المباراة، حيث يتصدر "البلوجرانا" برصيد 65 نقطة، مقابل 56 نقطة للفريق الملكي.