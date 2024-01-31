انقلبت الموازين.. أندية "السوبر ليج" تهدد الاتحاد الأوروبي!

هل وصلت الأمور لهذا الحد؟

وجهت رابطة دوري السوبر ليج، تحذيرا شديد اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، نظرا لأنها تدرك أن أعلى هيئة أوروبية في كرة القدم تعرقل تحركاتها لجذب الأندية إلى بطولاتها.

حصل هذا مرارًا بالتدخلات من "يويفا" والتلويح بالعقوبات وفرض بعضها في أحيان أخرى، خصوصًا لدى كل من برشلونة وريال مدريد، العملاقين الراغبين بشدة في إقامة البطولة.

وأرسلت مجموعة "A22" خطابًا شديد اللهجة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تطالبها فيه بوقف عرقلة الأندية التي تتواصل مع رابطة دوري السوبر ليج عن إقامة البطولة والمشاركة فيها، قائلة في خطابها إن "لديها أدلة على حدوث ذلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كما حذرت المجموعة "يويفا" من أنه إذا لم يتم إيقاف هذه السلوكيات، فسوف يتم اتخاذ إجراءات قانونية لحماية حقوقها وحقوق الأندية المتضررة.

يذكر أن مشروع دوري السوبر ليج الأوروبي شهد نقلة نوعية في احتماليات إقامته منذ صدور حكم محكمة العدل الدولية في 21 ديسمبر 2023 بأحقية المجموعة المسيّرة والأندية في إقامة البطولة التي ستكون تهديدًا حقيقيًا لأهم بطولة كرة قدم في أوروبا على مستوى الأندية، دوري أبطال أوروبا.