"انقلاب نجوم الأهلي على رئيسهم وتحريض جماعي للذهاب إلى فيفا" .. عبدالإله مؤمنة يخرج عن صمته

أسرار خطيرة عن النادي الأهلي..

كشف عبدالإله مؤمنة، رئيس مجلس إدارة الأهلي السعودي الأسبق، عن بعض "الأسباب الخفية"، التي دفعته للرحيل عن النادي.

مؤمنة استقال من رئاسة النادي الأهلي، في أبريل من عام 2021، ليأتي ماجد النفيعي بعده؛ ولكنه هبط بالفريق الأول لكرة القدم، إلى دوري يلو، لأول مرة في التاريخ.

مؤمنة أشار في تصريحات لبودكاست "المواجهة مع البكيري"، إلى أن بعض الشخصيات، التي كانت ترتبط بعلاقة قوية وقتها، مع نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قاموا بتحريضهم؛ للانقلاب عليه.

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وقال رئيس الأهلي الأسبق: "غرفة الملابس.. أهم عنصر في تحقيق النجاحات، ومن غيرها لا يُمكن أن يقدّم الفريق أي شيء؛ لذلك فضلت الرحيل، حفاظًا على الاستقرار".

وفجّر عبدالإله مؤمنة، مفاجأة من العيار الثقيل، بتأكيده على أن بعض المحترفين الأجانب، في صفوف الفريق الأهلاوي، كانوا يتصلون ببعضهم البعض؛ من أجل الذهاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتقديم الشكاوى ضد النادي.

وشدد مؤمنة، على أنه لا يوجد رئيس في تاريخ الأهلي السعودي، كان يعمل مثله؛ قائلًا: "كنت أتواجد في النادي، صباحًا ومساءً؛ لخدمة هذا الكيان".