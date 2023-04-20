انقلاب من شخصيات كبرى .. البيت النصراوي يغلي!

زهيرة عادل
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Al-Nassr-RonaldoGetty
النصردوري روشن السعودي

تبعات السقوط في ديربي الهلال مستمرة..

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بينما كان يمني جمهور النصر السعودي نفسه بأن تنصلح الأحوال مع قدوم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تزداد الأمور تعقيدًا يومًا تلو الآخر.

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العالمي خسر مؤخرًا ديربي الرياض أمام الهلال بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، ليبتعد خطوة جديدة عن اللقب.

وعلى إثر هذه الهزيمة، ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن شخصيات كبيرة داخل البيت النصراوي أصبحت ترغب بقوة في رحيل مسلي آل معمر؛ رئيس النادي، عن منصبه، في ظل التراجع الذي يعانيه الفريق بشكل عام على مستوى الأداء والنتائج.

وأوضحت الصحيفة أن الاسم الأبرز والذي يحظى بالثقة داخل البيت النصراوي هو محمد الخريجي؛ رئيس مجلس إدارة شركة الوسائل، وهو المرشح الأوفر حظًا لخلافة مسلي.

جدير بالذكر أن العالمي يبتعد عن صدارة دوري روشن بفارق ثلاث نقاط فقط، والتي يحتلها الاتحاد، بينما لم يخض العميد مباراة الجولة الـ25 بعد، أما الزعيم فيحل رابعًا بـ49 نقطة.

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