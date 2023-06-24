انقلاب في الأحداث .. الهلال على بُعد خطوة من مدربه الجديد "المنبوذ" جماهيريًا

أيام نشيطة جدًا يعيشها الزعيم حاليًا

يعيش الهلال حاليًا حالة من النشاط الكبير على صعيد سوق الانتقالات، بدأت مع تولي فهد بن نافل رسميًا رئاسة النادي، إذ أعلن مساء أمس تعاقده مع روبن نيفيش ويستعد اليوم للإعلان عن ضم خاليدو كوليبالي نجم دفاع تشيلسي.

الأمر لم يتوقف عند اللاعبين بل امتد ليشمل المدير الفني الجديد المتوقع أن يخلف رامون دياز الراحل بنهاية عقده، وقد شهد هذا الملف انقلابًا في الأحداث ومفاجأة كبيرة نسفت أخبار الأيام الأخيرة بخصوصه.

مصادرنا أكدت أن الهلال بات على بُعد خطوة واحدة فقط من التعاقد مع الإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، وذلك بعدما كانت المؤشرات تُشير إلى رفض المدرب العرض السعودي واستقراره في تورينو واتجاه الزعيم إلى خيارات أخرى أبرزها سيرجيو كونسيساو.

قناة راي الإيطالية وعدة مصادر أخرى أكدت تلك المعلومات وأوضحت أن أليجري بات قريبًا من إنهاء علاقته مع يوفنتوس وبدء مغامرة جديدة في السعودية، خاصة بعد الإغراءات المالية الضخمة التي قدمت له وتتضمن راتبًا سنويًا قدره 20 مليون يورو بجانب مكافأة توقيع تبلغ 10 ملايين.

المثير في الأمر أن جمهور الهلال يرفض على نطاق واسع التعاقد مع أليجري، وقد دشن حملة وهاشتاج عبر تويتر لحث الإدارة الزرقاء على إيقاف المفاوضات معه والتراجع عن فكرة العمل معه، وذلك لأسلوبه الدفاعي المبالغ به وفشله الذريع مع يوفنتوس خلال الموسمين الأخيرين.

كانت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت قد أكدت أن النادي الإيطالي سيُرحب تمامًا برحيل أليجري من تلقاء نفسه وتوفير ما يقترب من 40 مليون يورو ومن ثم التعاقد مع أحد أبنائه لتدريبه، إذ يدور الحديث عن أنطونيو كونتي أو إيجور تيودور.