النادي الملكي لا يزال يبحث عن مهاجم!

يبدو أن قرار كيليان مبابي بالرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف القادم قد تسبب في الكثير من الإرباك لدى ريال مدريد في الأيام الأخيرة.

فبحسب ما ذكر الصحفي جرايم بايلي في بث على "سبوتيفاي" فقد أكد أن إدارة الملكي منقسمة على نفسها فيما يتعلق بمستقبل خط الهجوم الخاص بهم.

وقال بايلي: "هناك انقسام حقيقي في معسكر مدريد بحسب ما علمت، هناك اختلاف كبير بين ما يريد فلورنتينو بيريز وما يريده الجميع هناك، الكل يريد هاري كين".

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه تقارير عديدة أن بيريز يفضل الانتظار لمدة عام كامل دون رأس حربة من الطراز الثقيل ليضم كيليان مبابي في الصيف القادم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد فقد كريم بنزيما بالفعل في سوق الانتقالات الصيفية، حيث انتقل النجم الفرنسي إلى الدوري السعودي ليمثل الاتحاد.