انقسام بين اللاعيبن واتهامات صارخة لهانز فليك.. كواليس صادمة من معسكر ألمانيا!

ماذا حدث للمانشافت في كأس العالم 2022؟

يبدو الأداء السيئ الذي قدمه لاعبو المنتخب الألماني نقطة في بحر المشكلات التي أحاطت بالمانشافت خلال بطولة كأس العالم 2022 التي غادرها فريق المدرب هانز فليك من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي.

المشكلات لا علاقة لها بالقضايا التي دعمها اللاعبون الألمان وما رآه البعض "عدم تركيز" في كرة القدم فقط، بل إن الأمر امتد ليشمل جوانب أخرى داخل معسكر المانشافت.

صحيفة "بيلد" الألمانية ذائعة الصيت أكدت أن المعسكر الألماني كان يعاني حالة نادرة من الانقسام، بسبب ما رآه بعض اللاعبين انحيازًا من المدرب هانز فليك تجاه لاعبيه القدامى في بايرن ميونخ.

الصحيفة أشارت إلى أن هناك لاعبين على رأسهم إلكاي جوندوجان وكاي هافيرتز أبدوا امتعاضهم من تفضيل فليك للاعبي البافاري أمثال ليون جوريتسكا ونيكلاس زوله ومانويل نوير.

التقرير أكد أن هافيرتز على وجه الخصوص كان ممتعضًا من قلة دقائق اللعب، وكذلك جوندوجان من استسلام اللاعبين الكبار لرغبات فليك التي رأوها متحيزة للاعبي بايرن ميونخ.

أكدت الصحيفة أيضًا أن مستقبل فليك معرض للخطر بشكل غير مسبوق، بعد كل هذه الموجة من الانتقادات التي تحيط بالمانشافت عقب الإقصاء المخزي من كأس العالم 2022.