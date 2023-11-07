بعد انقسام الإدارة .. الاتحاد يستقر أخيرًا على مصير نونو سانتو

الاتحاديون يستقرون على قرارهم النهائي في مستقبل نونو سانتو

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يبدو أن مسؤولي نادي الاتحاد السعودي، قد اتخذوا قرارهم الأخير، في "مستقبل" البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

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وخلال الساعات القليلة الماضية، كان هناك انقسام كبير في مجلس الإدارة، بشأن إقالة سانتو من عدمها؛ قبل أن تظهر أخبار اليوم الثلاثاء، عن خلافات عنيفة بين المدرب البرتغالي والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما.

وبعد هذه الخلافات.. من الواضح أن الإدارة الاتحادية، قررت إقالة المدير الفني البرتغالي، في انتظار الإعلان الرسمي.

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وأجمع أكثر من مصدر اتحادي، مساء اليوم الثلاثاء، في مقدمتهم فارس الفزي وماجد هود، على انتهاء علاقة نونو سانتو، مع الفريق الأول لكرة القدم.

ومن ناحيته.. أيّد "برا 18" هذه الأخبار؛ حيث قال مقدم البرنامج عبد الرحمن الحميدي: "سانتو تمت إقالته من تدريب الاتحاد.. وسيظهر الرسمي في حساب النادي عبر منصة (إكس)، خلال الساعات القليلة القادمة".

جدير بالذكر أن سانتو، تولى تدريب نادي الاتحاد، في صيف العام الماضي، وقاد الفريق الأول لكرة القدم؛ للتتويج بثنائية دوري روشن للمحترفين وكأس السوبر السعودي.

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