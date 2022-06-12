انفصلت عنه قبل الزواج بأيام .. نجم البرازيل اختفى لـ48 ساعة لمشاهدة كأس العالم!

يبدو أن عشق كرة القدم هو أمر يصعب التعامل معه.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن انفصال ميسيلا ميسكويتا خطيبة اللاعب البرازيلي السابق أدريانو عنه بعد أن اختفى لمدة يومين خلال كأس العالم الجاري.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب السابق كان قد اختفى لمدة يومين كاملين ولم يرد على اتصالات خطيبته فقط ليشاهد مباريات كأس العالم المقام في قطر.

وكان الثنائي قد اتفقا على الزواج في الـ 30 من نوفمبر الماضي ونشرا صورهما وهما يوقعان على الأوراق الرسمية لتسجيل الزواج، لكنهما أجلا الحفل قبل ذلك الخلاف.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب السابق لإنتر وفلامنجو قد قاد سيارته لمسافة طويلة ليصل إلى مدينة فيلا كروزيرو التي نشأ فيها ليشاهد مباراة البرازيل ضد سويسرا مع الأصدقاء.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي كان قد حقق الفوز على سويسرا في تلك المباراة، لكنه خسر بعدها ضد الكاميرون في الجولة الثالثة من دور المجموعات.