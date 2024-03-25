قبل ساعات من المباراة .. انفراجة في أزمة مواجهة السعودية وطاجيكستان!

السعودية انتصرت تجنبًا لغضب الجماهير..

ما خاف منه الجمهور السعودي بشأن مواجهة الأخضر أمام طاجيكستان، لن يحدث وفقًا للتأكيدات الرسمية التي خرجت قبل قليل..

الأخضر يحل ضيفًا على طاجيكستان، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

المنتخبان كانا قد تقابلا قبل أيام قليلة ضمن الجولة الثالثة، في لقاء حسمه المنتخب العربي بهدف نظيف، سجله سالم الدوسري، وتسببت هذه المباراة في غضب الجماهير السعودية، نظرًا لنقلها عبر قنوات "الكاس" القطرية، وهو ما لم تفعله أي قناة محلية.

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وتجنبًا لغضب الجماهير هذه المرة، أعلنت قناة "SSC" بشكل رسمي قبل قليل إذاعة المباراة عبر قناتي 1 و5.

يأتي هذا الإعلان بعد انتشار تقارير خلال الساعات الماضية تتحدث عن صعوبة في نقل المباراة على أي قناة سعودية أو عربية بشكل عام، نظرًا لرصد طاجيكستان مبلغ مالي باهظ جدًا لبيع حقوق إذاعة اللقاء.

يشار إلى أن الأخضر يتصدر جدول ترتيب مجموعته برصيد تسع نقاط، يليه طاجيكتان والأردن بأربع نقاط لكل منهما، ثم باكستان دون أي نقطة.