انفراجة في أزمة الهلال وماتيوس بيريرا .. اقترب من هذا الفريق!

نهاية مسلسل ماتيوس بيريرا والهلال قريبًا!

اقترب البرازيلي ماتيوس بيريرا، صانع ألعاب نادي الهلال السعودي، من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم "نهائيًا"، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

بيريرا البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الهلال في صيف 2021، قادمًا من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، قبل أن يخرج على سبيل الإعارة إلى الوحدة الإماراتي، في الفترة من يناير إلى يونيو 2023.

ووفقًا لصحيفة "otempo"، سيرحل بيريرا، عن الزعيم الهلالي، بنهاية الأسبوع الجاري؛ بعد التطورات الكبيرة التي شهدتها المفاوضات مع كروزيرو البرازيلي.

كروزيرو كثف من مفاوضاته مع النجم البرازيلي، خلال الأيام القليلة الماضية، ونجح في تقريب وجهات النظر معه؛ للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، خلال الصيف الجاري.

وأشارت الصحيفة، إلى أن بيريرا، يعمل في الوقت الحالي، على إنهاء عقده مع نادي الهلال، الذي كان يرغب في إعارة اللاعب، في موسم 2023-2024، ومن ثم بيعه نهائيًا في صيف العام القادم.

جدير بالذكر أن ماتيوس بيريرا سجل 3 أهداف وصنع 12 آخرين، خلال 42 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.