انعم بأموال باريس سان جيرمان يا كيليان مبابي واستمتع بما يقدمه جود بيلينجهام في دوري أبطال أوروبا

لم يتمكن مبابي من مساعدة باريس سان جيرمان على تجاوز عقبة نيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا..

سقط باريس سان جيرمان الفرنسي بصورة مدوية أمام مضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سانت جيمس بارك" ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

المباراة التي أقيمت لحساب المجموعة السادسة "مجموعة الموت"، الخطورة فيها فقط على مرمى جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان رغم أن استحواذ فريقه على الكرة وصل إلى ما يقارب 70%.

لكن المثير في اللقاء، أنه ورغم هذا الاستحواذ الكبير، إلا أن مرمى نيك بوب حارس نيوكاسل يونايتد تلقت تسديدتين فقط، وهو ما يدل على العقم الهجومي الذي عانى منه فريق المدرب لويس إنريكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبالحديث عن العقم الهجومي في المباراة، فإن ذلك يأخذنا مباشرة إلى كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وهدافه الأول في السنوات الأخيرة.

مرة أخرى، ظهر مبابي شبحًا في اللقاء، ولم يتمكن من مساعدة فريقه، الذي تلقت شباكه هدفًا تلو الآخر، حتى الهدف الذي سجله باريس سان جيرمان كان عن طريق المدافع لوكاس هيرنانديز.

معضلة مبابي!

ربما يعيش مبابي الآن معضلة حقيقية، وهو يعيش الأشهر الأخيرة في عقده الحالي مع باريس سان جيرمان، وسط امتلاكه حرية تقرير مصيره بداية من يناير 2024.

مبابي الآن يبدو ممزقًا بين المال الوفير الذي يحصل عليه في باريس سان جيرمان، أو الانتقال إلى خطوة جديدة في مستقبله الكروي، وسط تزايد الحديث عن احتمالية انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني.

غيرة من بيلينجهام!

ربما يجب على مبابي أن يتابع ريال مدريد ولو قليلًا، لينظر إلى ما يقدمه الإنجليزي جود بيلينجهام في موسمه الأول مع الفريق الملكي.

بيلينجهام أصبح بسرعة البرق معشوق جماهير ريال مدريد الأول، حتى في وجود فينيسيوس جونيور، فما يقدمه لاعب الوسط الإنجليزي يفوق الوصف حقًا.

وذلك يقودنا إلى نقطة أخرى، ما الذي قد يدفع ريال مدريد في الأساس لإعادة المحاولة مع مبابي، وهو يعاني في مواجهة فريق مثل نيوكاسل يونايتد، الذي احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

الهروب من سفينة باريس سان جيرمان لم يعد رفاهية

الآن، يجب على مبابي التفكير مليًا قبل أن يعود إلى مفاوضات محتملة ومرتقبة مع باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقده في "حديقة الأمراء".

الهروب من سفينة باريس سان جيرمان أصبح لا مفر منه، خاصة وأن المنافسة على الكرة الذهبية وجائزة الأفضل لا يقتصر فقط على ما يقدمه مع منتخب فرنسا، والفوز بلقب "ليج 1" المضمون نظريًا في كل موسم مع باريس سان جيرمان لن يكفل له تلك المنافسة.

لكن الظهور مع فريق آخر يملك آلة إعلامية مثل ريال مدريد قد يغير الكفة تمامًا، ولك فيما يحدث مع بيلينجهام عبرة يا مبابي.