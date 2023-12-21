"انظر إلى دوري أبطال أوروبا" .. ناصر الخليفي يسخر من خطاب فلورنتينو بيريز عن السوبر ليج!

ناصر الخليفي وباريس سان جيرمان ينضمان للأندية الرافضة للسوبر ليج...

هاجم ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بطولة السوبر ليج، واعترض على قرار محكمة العدل الأوروبية، والتي أيدت الموافقة على إقامة البطولة.

وكانت محكمة العدل الأوروبية صباح اليوم الخميس، قد أعلنت الموافقة على خروج بطولة السوبر ليج الأوروبية إلى النور، كما أقرت المحكمة بعدم أحقية الاتحادين الأوروبي والدولي في منع الأندية المؤسسة للبطولة من المضي قدمًا في فكرتها.

ولاقى قرار المحكمة، هجومًا كبيرًا من الأندية والاتحادات الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها كبار الفرق الأوروبية مثل مانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، وكذلك الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري الفرنسي.

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وقال الخليفي في تصريحات صحفية عن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، والداعم الأول للبطولة: "من الغريب الحديث عن بطولة السوبر ليج، وبطولات دوري أبطال أوروبا خلفك".

وتابع: "باريس سان جيرمان، يرفض رفضًا قاطعًا للمشروع الذي يسمى السوبر ليج منذ اليوم الأول، وسيظل دائمًا كذلك".