"يتصدرون الليجا ويلعبون كرة قدم سينمائية"

تحدث إرنستو فالفيردي، المدير لأتلتيك بلبا، عن الجدل التحكيمي الذي يسيطر على مواجهات العملاقين ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة ريال مدريد وألميريا الأخيرة، محور جدل كبير حيث كان الملكي متأخرًا بهدفين دون رد، قبل أن يعود ويفوز بثلاثية، وشهدت المباراة 3 قرارات جدلية متعلقة باحتساب هدف وركلة جزاء لصالح ريال مدريد، إضافة إلى إلغاء هدف سكن شباك الميرنجي، مما فتح باب الاتهامات للتحكيم بمجاملة الريال.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة برشلونة اليوم في كأس الملك: "الحديث عن الأداء التحكيمي في لقاءات برشلونة وريال مدريد وما إلى ذلك يبدو مستهلكًا. إذا وصفت شيئًا ضد مدريد، فأنت تفضل برشلونة، والعكس صحيح".

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وأضاف: "لا أحد يشغل باله بباقي الفرق، انظروا إلى جيرونا، لا أعتقد أن التحكيم يؤثر عليهم على الإطلاق، إنهم يتصدرون الدوري ويلعبون كرة قدم سينمائية، ولا يقلقون بشأن الحكام، يركزون فقط على كرة القدم، ويقومون بعمل جيد للغاية بدون ضوضاء".

وختم فالفيردي: "أرى أن ما يشعا حاليًا فيما يخص التحكيم، فهو ضوضاء بدون داعٍ، لن تجد أي تغيير في عقلية الإعلام أو المشجع، عليهم النظر لأندية أخرى تتضرر من التحكيم، بجانب برشلونة وريال مدريد".

كان ميشيل سانشيز مدرب جيرونا، قد أكد مطلع الأسبوع، أنه لا يشعر بوجود تفضيل لأي طرف في المنافس على الليجا وأن التحكيم على مسافة واحدة من الجميع، بينما دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد كان أقل تسامحا مع هذا الجدل، لكنه اعترف بأن كل ما يمكنهم فعله هو الاستمرار في اللعب.