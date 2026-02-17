انطلاق الموسم الثاني من دوري الملوك الشرق الأوسط في 27 مارس بالرياض بمشاركة 10 فرق

أعلن دوري الملوك الشرق الأوسط انطلاق منافسات الموسم الثاني للبطولة يوم 27 مارس المقبل في العاصمة السعودية الرياض، في خطوة تعكس النمو المتسارع للبطولة بعد النجاح اللافت الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي.

ويشهد الموسم الثاني توسع البطولة إلى 10 فرق، مقارنة بثمانية فرق في النسخة الأولى، ما يؤكد تنامي الاهتمام الجماهيري بهذا النموذج الجديد لكرة القدم، الذي يجمع بين المنافسة داخل الملعب والتفاعل الرقمي بقيادة أبرز صنّاع المحتوى في المنطقة.

ويُنظم دوري الملوك الشرق الأوسط بالشراكة مع شركة سرج للاستثمار الرياضي، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، في إطار جهود دعم تطوير نماذج رياضية مبتكرة تجمع بين كرة القدم والترفيه الرقمي، وتعزز نمو القطاع الرياضي في المنطقة.

ويعود للمشاركة في الموسم الثاني سبعة فرق، وهي فريق DR7 بقيادة دربحة، وفريق ABO FC بقيادة أبوفلة، وفريق FWZ بقيادة فواز، وفريق Red Zone بقيادة ماهركو، وفريق Turbo بقيادة تربون، وفريق Ultra Chmicha بقيادة إلياس المالكي، وفريق 3BS بقيادة عبسي، فيما سيتم الإعلان عن ثلاثة فرق جديدة قبل انطلاق المنافسات.

وتُقام منافسات الموسم الثاني في صالة «كوول أرينا» بمدينة الرياض، بنظام الدوري من جدول واحد، يتأهل على إثره أفضل الفرق إلى الأدوار الإقصائية، وصولاً إلى المباراة النهائية التي ستحدد بطل البطولة.

وكانت النسخة السابقة قد سجلت حضوراً جماهيرياً وتفاعلاً رقمياً واسعاً، حيث تابع نحو مليون مشاهد البث المباشر لمنافسات كأس الملوك الشرق الأوسط عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، ما يعكس الشعبية المتزايدة للبطولة في المنطقة.

ومن المقرر الإعلان عن جدول المباريات وتفاصيل البث خلال الفترة المقبلة عبر المنصات الرسمية للبطولة.