"انضم إلى الفريق صيفًا" .. وفاة نجم الوداد المغربي بعد حادث مأساوي

وفاة نجم نادي الوداد بعد 4 أشهر فقط من الانضمام إلى الفريق

تلقى الشارع المغربي، خبرًا حزينًا في الساعات القليلة الماضية، بوفاة أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد الرياضي.

الوداد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي، برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، وبفارق نقطتين عن نهضة بركان "المتصدر"، والذي لعب 7 لقاءات.

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وأعلن الوداد في بيان رسمي، وفاة أسامة فلوح، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم، بعد تعرضه لحادث سير خطير، يوم 11 أكتوبر الماضي.

وقال العملاق المغربي: "أسامة فلوح في ذمة الله.. بأسى وأسف عميقين، تلقى المكتب المديري لنادي الوداد، نبأ وفاة اللاعب الخلوق".

وأضاف: "وبهذه المناسبة الحزينة.. يتقدم السيد سعيد الناصيري، أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء مكتبه، واللاعبين والأطقم والإداريين وجميع المستخدمين، إلى عائلة المرحوم وأهله وأقاربه، وإلى جميع مكونات الوداد الرياضي، بأحر التعازي وأصدق المواساة، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وتواجد فلوح، طوال الأيام الماضية، في العناية المركزة؛ قبل الإعلان عن وفاته بشكل رسمي، عن عمر يناهز الـ24 سنة.

جدير بالذكر أن أسامة فلوح، مثّل أندية ستراسبورج وأنجيه الفرنسيين، قبل الانضمام إلى فريق الوداد، في شهر يوليو من العام الحالي.