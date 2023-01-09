انضمت إلى جيش المدافعين عن زيدان .. وزيرة الرياضة الفرنسية تهاجم لو جريت

الانتقاد يتواصل لرئيس الاتحاد الفرنسي..

تتواصل ردود الفعل الغاضبة على تصريحات نويل لو جريت رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بحق زين الدين زيدان أسطورة "الديوك"، حيث انضمت وزيرة الرياضة الفرنسية إلى جيش المدافعين عن "زيزو".

إميلي أوديا كاستيرا، وزيرة الرياضة الفرنسية، دافعت عن زيدان عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي منتقدة تصريحات لو جريت.

وكتبت وزيرة الرياضة الفرنسية: "تصريحات متعالية مرة أخرى، أضيف إليها عدم احترام مخزي يسيء إلينا جميعًا، موجه إلى أسطورة كرة القدم والرياضة، لا ينبغي لرئيس أول اتحاد رياضي في فرنسا أن يقول ذلك".

وأضافت: "عليك الاعتذار عن تلك الكلمات الموجهة إلى زيدان من فضلك".

تعليق وزيرة الرياضة الفرنسية يأتي ردًا تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي خرج في تصريحات عبر راديو مونت كارلو منتقدًا زيدان.

وقال: "لا أهتم إن تولى زيدان منصب مدرب البرازيل أم لا، إنّه لا يتواصل معي وحتى لو فعل فلن أرد عليه".

وتابع: "أنتم أيها الصحفيون تتحدثون عن زيدان كثيرًا، إن أردتم القيام ببرنامج عنه افعلوا ذلك، ربما يجد بعدها ناديًا يدربه".

أوديا كاستيرا ليست أول المدافعين عن زيدان بعد تصريحات لو جريت، حيث سبقها كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا، الذي رد بشكل مباشر على تلك التصريحات المسيئة، مؤكدًا أنه لا يجب عدم احترام أسطورة مثل زيدان بتلك الطريقة.