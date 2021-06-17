"انضمام لاعبي الهلال للمنتخب الأولمبي بسبب النفوذ الزرقاء"

انتقاد لاذع لسعد الشهري مدرب المنتخب الأولمبي

يرى الإعلامي الرياضي فياض الشمري، أن انضمام لاعبي نادي الهلال إلى صفوف المنتخب الأولمبي، استعدادًا لأولمبياد طوكيو، جاء عن طريق الوساطة.

وأعلن سعد الشهري عن اختيار ثلاثي الهلال سلمان الفرج وسالم الدوسري وياسر الشهراني، ضمن قائمة المنتخب الأولمبي، التي ستشارك في أولمبياد طوكيو.

منافسة سعودية قوية على ضم لاعب ليفربول وباريس السابق

وكتب الشمري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة مثيرة للجدل، كاشفًا عن رأيه في اختيارات سعد الشهري.

وجاء نص تغريدة الشمري كالآتي: "حسب ما يتم ترديده وبالذات بعض النصراويين، فاللاعب الهلالي يُضم مجاملة بسبب النفوذ الأزرق، وأنه عادي ولا يستحق لولا الواسطات، فهل هذه الأسماء مفروضة على الشهري اللاعب النصراوي السابق؟".

ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة، والتي تضم البرازيل "حامل اللقب"، وألمانيا وكوت ديفوار، ليقع الأخضر السعودي في مجموعة قوية للغاية.

ويستعد المنتخب الأولمبي للمشاركة في أولمبياد طوكيو، والتي ستقام خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، حيث أعلن الشهري عن قائمة الأخضر الأولمبي التي ستشارك بالمنافسات.