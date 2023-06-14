بعد انضمامه الرسمي لريال مدريد.. جود بيلينجهام يكشف عن طموحاته القيادية!

جود بيلينجهام لا يهاب أحدًا رغم صغر سنه

يعتقد الإنجليزي جود بيلينجهام، الذي أعلن ريال مدريد التعاقد معه، اليوم الأربعاء، أن الأوقات الصعبة تظهر معدن اللاعب والقائد الحقيقي في الفريق.

وتحدث لاعب ريال مدريد الجديد الموجود في معسكر منتخب بلاده لوكالة PA Media وقال"عندما تكون الأوقات صعبة وتسوء الأمور، أعتقد يكون الوقت الأمثل ما هو القائد".

وواصل اللاعب صاحب التسعة عشر عامًا "أفكر دائمًا في كيفية مساعدة فريقي وإن كان ذلك يُعني بأنك ستكون قائدًا فليكن ذلك".

وثمن بيلينجهام دور زميليه في المنتخب وقادة إنجلترا هاري كين وجوردان هندرسون لما يمثلانه من عنصر الخبرة "لن أقول بأنهم يحموننا –اللاعبين الصغار- لكن دون شك يساعدوننا لفهم الضغط ومعرفة متى نندفع ومتى نبقى هادئين".

وكان ريال مدريد قد أعلن التعاقد مع جود من بوروسيا دورتموند الألماني اليوم رغم إعلان النادي الألماني رحيل اللاعب لريال مدريد الأسبوع الماضي.