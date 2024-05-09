انسوا قاعدة "الساعة الثالثة".. بشرى سارة لمشاهدي الدوري الإنجليزي!

من أجل أضعاف ساعات المشاهدة..

يرغب عدد متزايد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في رفع فكرة حظر نقل مباراة واحدة من مباريات الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثالثة مساء يوم السبت، وهذا ما أكدت شبكة "سكاي" الناقلة للبطولة أنها بصدده.

لكن أندية الدوري الإنجليزي يريدون أن يكون ذلك موضوعًا في مفاوضات حقوق البث التليفزيوني لكل الرعاة حول العالم، من أجل زيادة عدد فترات البث، وزيادة المشاهدات، ما سيعود على كل أندية المسابقة بالنفع المادي.

ويوم السبت في الدوري الإنجليزي، لا تقام مباراة فقط في هذا التوقيت، بل يتم جمع عدد من المباريات في نفس الوقت وفقًا لتقاليد المسابقة العريقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقد يؤدي هذا التدخل الطفيف إلى رفع نسبة المشاهدين لمباريات الدوري الإنجليزي بشكل عام، التكثيف في نفس الوقت قد يجعل المشاهدة انتقائية وخلال فترة محدودة من فترات اليوم.

شبكة "سكاي" بصدد بدء ذلك من الموسم الجديد، بينما من المنتظر وفق "دايلي ميل" أن تكون المفاوضات على حقوق البث المستمرة حاليًا حتى عام 2027.