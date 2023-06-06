"هل انسحبت وزارة الرياضة؟".. ذهبي الهلال يكشف حقيقة تكفله بصفقة ليونيل ميسي

رد رسمي ينهي جدل انسحاب وزارة الرياضة من صفقة الهلال وليونيل ميسي

"هل انسحبت وزارة الرياضة السعودية من صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي؟"، سؤال طرحه الملايين من عشاق الهلال؛ بعد أنباء تدخل موسى الموسى، عضو الشرف الذهبي بالنادي، وتكفله بقيمة التعاقد مع اللاعب.

نادي الهلال يعمل على إنهاء صفقة ميسي، في الصيف الحالي، مقابل مبلغ يتراوح بين 400 و600 مليون يورو، في الموسم الرياضي الواحد.

الموسى من ناحيته نفى عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تكفله بصفقة انتقال الأسطورة الأرجنتينية إلى الزعيم الهلالي.

وقال عضو الشرف الذهبي، اليوم الثلاثاء: "ظهرت شائعة بأنني تكفلت بصفقة الأسطورة ميسي؛ وهو خبر غير صحيح".

وأكد موسى الموسى، على أن هناك مبادرة حكومية رائعة، لاستقطاب كبار نجوم كرة القدم إلى الدوري السعودي؛ ليصبح من أقوى 10 مسابقات في العالم.

وطالب الموسى، بتحري الدقة وأخذ الأخبار الصحيحة من المركز الإعلامي للهلال، معلنًا في نفس الوقت، دعمه لجميع إدارات النادي، وخدمة مصالح هذا الكيان الكبير، بما يسعد جماهيره.