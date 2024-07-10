هل يعود خريج مدرسة لاماسيا إلى بيته القديم؟

فرض داني أولمو، لاعب لايبزيج ومنتخب إسبانيا، اسمه كواحد من الصفقات الثقيلة في الميركاتو الصيفي الجاري، خصوصًا بعد تألقه في "يورو 2024".

ويتصدر أولمو، أحد خريجي مدرسة "لاماسيا" الكتالونية، قائمة هدافي بطولة الأمم الأوروبية برصيد 3 أهداف، بالتساوي مع الهولندي كودي جاكبو، وكل منهما لا يزال أمامه فرصة لزيادة رصيده والانفراد بقائمة الهدافين.

وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن داني أولمو أصبح هدفًا أساسيًا لبرشلونة في الوقت الحالي، خصوصًا أن المدرب الألماني هانز فليك يرى أنه القطعة الأهم التي يحتاجها النادي الكتالوني في الموسم المقبل.

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وأشارت إلى أن الطريق أمام برشلونة الآن بات ممهدًا للوصول إلى لاعب الوسط الإسباني، خصوصًا بعد انسحاب منافسين كبيرين من الصفقة بحجم تشيلسي وليفربول.

وأوضحت "ميرور"، أن تشيلسي دخل بالفعل مفاوضات مع أولمو ووكلائه، لكن أكدت مصادر من داخل النادي اللندني أنه ليس في خطط الفريق خلال هذا الميركاتو الصيفي، ويرون أن التوقيع معه من الممكن أن يتأجل إلى الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن ليفربول لن يتحرك لضم أولمو في الفترة الحالية، رغم أنه كان على لائحة النادي الإنجليزي.

وتشير تقارير صحفية، إلى أن عقد أولمو مع لايبزيج ينص على أحقية أي نادٍ في شراء عقده إذا دفع 50 مليون إسترليني قبل يوم 15 يوليو، وإذا انتهت هذه المدة فإن النادي الألماني لن يطلق سراحه بأقل من 60 مليون جنيه إسترليني.